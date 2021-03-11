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警察庁＝関係分（１９日） 道警察情...
◇新任あいさつ 北海道キリンビバレッジ営業本部道...
３月１日付で日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場長...
第一生命（４月１日）＝関係分 【転...
函館市は１９日、市立函館保健所に新型コロナウイル...
函館市（４月１日） ▽総務部人事課・...
道警は３日、道警函館方面本部長に警察大学校交通教...
松前町（３１日） 退職（健康推進課...
函館海上保安部（１９日） 退職（函...
森町（１１日） 総務課長（子育て支...
【知内】知内町が東日本大震災の被災地支援の一環として、２０１１年８月...
２０１１年３月１１日の東日本大震災発生から１１日で１０年を迎える。渡...
函館市は、新型コロナウイルスワクチン接種について、６５歳以上の高齢者...
日本中央競馬会（ＪＲＡ）函館競馬場の工藤禎康場長（５５）が１０日、着...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）は１０日、函館国際ホテルで「第２...
道農政事務所（札幌）は、道内農業の概要や政策別の動向などをまとめた今...
■函館市高丘町、主婦、竹中郁代さん（７４） 雑誌「婦人之友」愛読者...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２７日午前１０時半から、函館...
はこだてみらい館（函館市若松町、キラリス函館３階）は１４日まで、同館...