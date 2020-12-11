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北海道銀行（１２月１日） 今金支店...
北海道警察（関...
北海道警察（１１月６日） （関係分、...
函館市 （１０月１日） 保健所地域...
北海道銀行（１０月１日）＝道南関係分...
みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
日本政策金融公庫函館支店...
◇新任あいさつ 函館税務署署長 永杉茂巳氏▽同副...
◇日本銀行函館支店＝関係分、２０日付...
◇新任あいさつ 北海道財務局函館財務事務所総務課...
米国のバイデン次期大統領は来年１月の就任から１００日以内に、１億人へ...
■１日３回 深紅の輝き クリスマスファンタジー ２５日まで開催中の「...
〇…渡島総合振興局は１４～１８日、大野農業高校の生徒が...
函館の有志でつくる「学生食糧支援プロジェクト実行委」（鈴木亙実行委員...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは、１...
道南歌人協会（齊藤サダ会長）はこのほど、今年度の函館市民文化祭協賛兼...
エッセー集「はなばあさんの想い出雑記帳」（随筆春秋刊）を出版した函館...
函館市教委は９日、市内垣ノ島、大船両遺跡を含む「北海道・北東北縄文遺...
斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） ７月に文部科学省から「学校における...
【北斗】市議会総務常任委員会（山本正宏委員長）は１０日、本会議の付託...