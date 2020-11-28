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北海道警察（関...
北海道警察（１１月６日） （関係分、...
函館市 （１０月１日） 保健所地域...
北海道銀行（１０月１日）＝道南関係分...
みちのく銀行＝関係分（１０月１日） ...
日本政策金融公庫函館支店...
◇新任あいさつ 函館税務署署長 永杉茂巳氏▽同副...
◇日本銀行函館支店＝関係分、２０日付...
◇新任あいさつ 北海道財務局函館財務事務所総務課...
国税庁（９、１０日）＝関係分、局は札幌国税局...
函館市花園町のカドック（加藤省吾社長）は２６日、ウイルス除菌に効果が...
函館演劇鑑賞会は１２月４日午後６時半から、第３０７回例会として、テア...
１１月に入り、道南では新型コロナウイルス感染者がほぼ連日確認され、患...
函館市湯川町１の足湯「湯巡り舞台」（市電「湯の川温泉電停」近く）から...
函館中央署は２４、２６の両日、高齢者の特殊詐欺被害を防いだとして、函...
函館港イルミナシオン映画祭実行委（米田哲平委員長）は「第２４回シナリ...
函館市議会は２７日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回定...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、青森県弘前市は、はこだてクリスマ...
はこだてクリスマスファンタジー実行委は１２月１日から、市内の飲食店事...
１２月１日に開幕する「２０２０はこだてクリスマスファンタジー」（実行...