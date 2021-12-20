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【七飯】任期満了に伴う七飯町長選（来年３月２２日告示、同２７日投開票...
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【北斗】池田達雄北斗市長は１５日、市役所で報道陣の取材に応じ、再選出...
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【七飯】前七飯町民生部長の杉原太氏（５８）は１８日、町内で記者会見し...
立憲民主党道連代表の逢坂誠二衆院議員（６２）＝道８区＝は１６日、枝野...
【七飯】町大中山２の前七飯町民生部長、杉原太氏（５８）は１１日、任期...
【七飯】町大中山２の前町議、中川友規氏（３８）が５日、任期満了に伴う...
フットサルの第３３回全道ユース（Ｕ―１８）選手権大会兼第９回全日本ユ...
国交省北海道開発局は開局７０年を記念し、北海道の魅力やインフラの果た...
函館市社会福祉協議会・市成年後見センターは１０日、市亀田交流プラザで...
函館市内を中心に活動するジャスバンド３組が出演する「ハコダテウィンタ...
道商工会議所連合会（道商連）は、国の施策「Ｇｏ Ｔｏ Ｅａｔ」プレミ...
函館白百合学園中学高校福祉局（麻生百恵局長）は１９日、函館市地域交流...
【北斗】停電や断水を伴う冬の災害を想定した「北海道防災総合訓練（厳冬...
三和防災（函館市西桔梗町、佐藤雄亮社長）は１４日、函館市に防災用ＬＥ...
〇…函館深堀中学校は１２月から、生徒玄関ホールに「ギャラリーＦ」を開...