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――出馬の動機は。 森町では人口減少が進んでいる中、他の町村と比較...
――出馬の動機は。 森町の閉塞感、停滞感を改善したいと思ったのが一...
【森】１１日に投開票される町長選の期日前投票が７日、町役場と町砂原支...
【森】任期満了に伴う町長選が６日告示され、新人で元町職員の佐々木陽市...
【森】任期満了に伴う町長選が６日告示され、元町職員の佐々木陽市郎氏（...
【森】任期満了に伴う町長選は６日に告示される。立候補を予定しているの...
【森】任期満了に伴う町長選が６日、告示される。これまでに会社役員の岡...
次期衆院選に向け、立憲民主党道８区総支部（代表・逢坂誠二衆院議員）は...
【森】任期満了に伴う町長選（１０月１１日投開票）は、１０月６日の告示...
菅義偉政権が発足し、衆院解散・総選挙のタイミングが今後の焦点となって...
第１管区海上保安本部函館航空基地と桧山広域事務組合上ノ国消防署は６日...
○…ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は、１９...
道立函館美術館協議会の今年度第１回会合が９日、同館で開かれた。昨年度...
函館市町会連合会は１２日午前１０時から、市民会館小ホール（湯川町１）...
函館市内を中心に活躍するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは、１１日...
来年３月で閉校となる函館稜北高校（田邊禎明校長、生徒１１４人）は９日...
日本大豆食品協会（函館、高村亨代表）は、１１日に函館市亀田町２０のマ...
「散歩で第二の心臓の脚を鍛え、心身ともに良い状態を保っている」と語る...
函館市文化・スポーツ振興財団（佐々木茂理事長）は、１１月２１日に市芸...
函館市末広町８の「はこだて工芸舎」で、佐藤繊維（山形）が展開するブラ...