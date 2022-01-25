この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【北斗】市教育委員会は１７日、３０日に開催を予定した市学習体験ひろば...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森などは、日本史を履修してい...
【北斗】市立図書館が本の貸し出し履歴を記録する「読書の通帳」を市内小...
函館臨床福祉専門学校（佐藤久道校長）が今年４月の入学生限りで、来春の...
函館市内の私立高校７校は２１日、２０２２年度推薦入試の合格者を発表し...
私立高校の２０２２年度推薦入試が道内でシーズンを迎える中、函館市内の...
函館西高校と公立はこだて未来大の生徒や学生、教諭ら１８人がこのほど、...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長、生徒３１１人）で１８日、全校生...
学習の成果を披露する総合実践発表会で創作ダンスを踊った函館大谷短大こ...
２０２２年度の道内公立高校入試の出願受け付けが１９日、始まった。函館...
函館駅前ビル（旧棒二森屋アネックス）が今月３１日で閉館するのに合わせ...
【北斗】市選管（種田信二委員長）は２４日、１６日に無投票再選を決めた...
函館駅前東地区再開発事業で旧棒二森屋跡地に新たな公共施設が整備される...
道観光振興機構（札幌）は２０日、アフターコロナに備え、インバウンド（...
フードデリバリー大手の「Ｗｏｌｔ（ウォルト）」を展開するウォルトジャ...
函館山ロープウェイは２４日、道に新型コロナウイルス対策の「まん延防止...
〇…森町の障害者就労支援施設「わかば」の利用者５人が２１日、函館市陣...
雪に覆われた函館市の五稜郭公園の堀の上に２２日、不法に侵入したと見ら...
「第２３回ショパン国際ピアノコンクール ｉｎ ＡＳＩＡ」（組織委員会...
函館市民スケート場（金堀町）で２３日、今年度２回目となる「イベントデ...