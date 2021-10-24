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改正公職選挙法（２０１６年）で「１８歳以上」に国政選挙での選挙権が認...
【乙部】今年度限りで閉校する栄浜小学校（安田善紀校長）の全校児童９人...
函短大付設調理製菓専門学校は１６日、学校祭「味まつり」を開催し、学生...
【北斗】遺愛女子高校３年生の有志約１０人がこのほど、道南で農業を学ぶ...
南茅部高校（藤井浩之校長）の１年生約１０人がこのほど、北大水産学部（...
小笠原アカデミー教育振興財団（小笠原孝理事長）は函館旭岡小学校（後藤...
表千家同門会函館支部から講師を招き、茶の湯文化に触れつつお茶を味わう...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２８人）は１４日、地震と津波を想定した...
【森】道立青少年体験活動支援施設ネイパル森はこのほど、同施設で２日間...
「庶民の声に耳を傾ける政治を」―。函館市白鳥町の居酒屋「やきとり大勝」...
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衆院選公示後初の週末を迎えた２３日、道８区（渡島、桧山管内）の２候補...
【名古屋】第６９回全日本吹奏楽コンクール（全日本吹奏楽連盟など主催）...
道は、今年度の道社会貢献賞（更生保護功労者）の受賞者を発表し、道南か...
お昼休みにテレビのニュースで最近見入ったのは熊本県の阿蘇山噴火である...
函館市老人クラブ連合会西部・中部方面地区協議会主催の今年度「健康福祉...
南茅部高校（藤井浩之校長）で１７日、オープンスクールが開かれた。近隣...
東京２０２０パラリンピックの車いすラグビーで銅メダルを獲得した日本代...
第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（菅原さおりオフィス長）は１１...