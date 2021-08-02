この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
道内や東北、東京などの大学による「大学進学説明会２０２１」（函館新聞...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２７人）でこのほど、全校生徒を対象とし...
はこだて海の教室実行委員会（菅原雅仁会長）は３０日、函館朝市えきに市...
【上ノ国】ドリーム愛ランド事務局（三木洋子代表）は２７日、町湯ノ岱神...
函館西高校茶道部（黒島華蓮部長、部員３２人）は２６日、同校で茶会を開...
函館北美原小学校（新谷公康校長）の４年生１１２人がこのほど、石川町会...
京都芸術大学大学院（京都市）の学際デザイン研究領域のゼミを受講する院...
◇第４０４回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、７月１７日）＝...
渡島総合振興局は、今年度の「少年の主張」渡島地区大会の審査結果を発表...
生徒数の減少が続く南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２７人）の存続が危ぶ...
函館市熱帯植物園（市湯川町３）で「カブトムシ・クワガタ観察会」が開か...
〇…おでかけリハビリ推進協議会（松田悌一会長）は１５日午前１０時半か...
世界遺産の構成資産となった函館南茅部地区の垣ノ島、大船両遺跡を観光資...
函館湯の川温泉街の花びしホテル（西村有人社長）、竹葉新葉亭（大桃誠社...
【北斗】バレーボールの全道中体連は８月１日までに北斗市総合体育館など...
６日から新潟県糸魚川市で始まる全国高校総体（インターハイ）の個人体重...
【福井】全国高校総体陸上の最終日は１日、福井県営陸上競技場で行った。...
【札幌】バスケットボールの全道中体連は７月２８～３０日、札幌市の北ガ...
函館高専の公開講座「プログラミング体験」が７月３１日、同校で開かれ、...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長、会員４２人）のメンバーが市内の...