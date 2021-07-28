この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
京都芸術大学大学院（京都市）の学際デザイン研究領域のゼミを受講する院...
◇第４０４回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、７月１７日）＝...
渡島総合振興局は、今年度の「少年の主張」渡島地区大会の審査結果を発表...
生徒数の減少が続く南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２７人）の存続が危ぶ...
３月に福岡県久留米市で開かれた全国高校選抜自転車競技大会男子１キロト...
函館市中学校生徒会協議会総会がこのほど、市亀田交流プラザで開かれた。...
函館八幡小学校（松浦一秀校長）でこのほど、６年生６６人を対象に「がん...
【北斗】ラッカセイの特産化を目指す農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（...
【北斗】社会を明るくする運動（社明運動）道南地方推進委員会が主催する...
南茅部高校（藤井浩之校長）で２０日、２年生９人によるインターンシップ...
悲願がかなった―。北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録が正式...
２４日、函館山を散策中の登山者から「エゾシカを目撃した」と函館市に通...
連合北海道渡島地域協議会、同桧山地域協議会、私鉄総連函館バス支部は２...
堀川町在宅福祉委員会（古屋義昭委員長）は２７日、同町会館で会食会を開...
○…北海道電力ネットワーク函館支店（金谷俊昭支店長）の社員２８人が２...
函館市内の若手経営者らでつくる異業種交流会「ビジネスオーナーズクラブ...
ついにこの日がやって来た。函館の大船、垣ノ島を含む「北海道・北東北の...
【札幌】イオン北海道（青柳英樹社長）とサッポロビール（小野寺哲也上席...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録が正式決定し、登録に向け...
卓球の道南選手権大会カデットの部（函館卓球協会主催）が２４、２５の両...