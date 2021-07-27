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生徒数の減少が続く南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２７人）の存続が危ぶ...
３月に福岡県久留米市で開かれた全国高校選抜自転車競技大会男子１キロト...
函館市中学校生徒会協議会総会がこのほど、市亀田交流プラザで開かれた。...
函館八幡小学校（松浦一秀校長）でこのほど、６年生６６人を対象に「がん...
【北斗】ラッカセイの特産化を目指す農業青年組織「北斗市４Ｈクラブ」（...
【北斗】社会を明るくする運動（社明運動）道南地方推進委員会が主催する...
南茅部高校（藤井浩之校長）で２０日、２年生９人によるインターンシップ...
１３日に札幌市で開かれた北海道理容美容学生技術大会（北海道地区理容師...
道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５９人）でこのほど、...
○…「ビューティーサロン フローリッシュ」（西村龍一オ...
マジック愛好家でつくる函館マジッククラブ（伊藤安昌会長、１１人）が今...
〇…市立函館図書館の初代館長、岡田健蔵氏の著作物や図書...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は、４月に新設した「糖尿病・内分泌内科...
２２～２５日の４連休の道南は好天が続き、行楽日和となり、市内は観光客...
オンラインで開かれている国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産委員...
【北斗】優良米の早期開発に向け、道総研道南農試（北斗市本町）の大型温...
大間原発の建設差し止めなどを求めて函館市が国や電源開発を相手に２０１...
バレーボールの第７回北海道パーケット工業杯函館地区小学生交流大会（函...
食品製造のだるま食品本舗（函館市西桔梗町、工藤哲也社長）は今月から、...