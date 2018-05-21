函館市教委は、今年度の市立小・中学校の児童・生徒数（５月１日現在）をまとめた。小学校が前年度比１１８人減の１万２１３人、中学校が同２１８人減の５１５８人（ともに特別支援学級を含む）。減少人数合計は３３６人で、前年度（３５５人）に比べ減少数は減ったが、少子化が一段と加速している実態が浮かんだ。

普通学級数は、小学校が前年度より６学級減の３８２学級、中学校が８学級減の１６７学級。一方、特別支援学級は八幡、高盛、東、石崎、本通、南本通の６小で新設し、９学級増の９４学級。中学校が青柳、巴、鱒川、椴法華、臼尻の各中に新設したが、１学級減の３３学級となった。

全学年が１クラスの単学級校は、小学校であさひ、中部、北星、万年橋、高盛、千代ケ岱、中島、千代田、金堀、駒場、上湯川、東、北昭和、赤川、えさん、磨光の１６校で、全４６校の３４・７％を占める。複式学級校は亀尾、鱒川、石崎、戸井西、日新、椴法華、臼尻、大船の８校。中学校の単学級校は旭岡、銭亀沢、潮光、日新、恵山、椴法華、尾札部、臼尻の８校で、全２１校の３８・０％と学校の小規模化が進んでいる。中学校の複式学級校は鱒川中のみ。

児童数の最多は桔梗小の７１９人、北美原小の６８９人と続く。生徒数は１位が亀田中の６１２人、２位が本通中の６０６人、３位が巴中の５９０人と、郊外や新設校に集中している。逆に児童数の最少は石崎小と亀尾小の１５人、生徒数の最少は鱒川中の１２人、次いで椴法華中の１６人。

今年度は的場、光成、凌雲３中統合の巴中が開校、西中、潮見中、宇賀の浦中の統合校青柳中も誕生した。

市内の児童・生徒の推移は、１９８２年度の小学生３万１３５２人、８７年度の中学生１万５５５８人をピークに減少。２００４年１２月に４町村が函館市に編入合併した際に人数は増えたが、翌年度以降、減少が続いている。

市教委学校教育課は「少子化傾向は避けられないが、魅力ある学校づくりを一層進めたい」としている。（山崎大和）