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読上暗算一般の部で八木さん優勝　全道珠算競技大会に２９０人出場

　「第７６回全道珠算競技大会」（道商工会議所連合会など主催）が１６日、サン・リフレ函館で開かれた。道内の１６商工会議所管内から約２９０人が出場し、計算力を競い合った。
　競技は個人と団体、種目別、都市対抗の４種目で実施。函館管内からは４１人がエントリーした。このうち個人競技は小学４年以下、同５・６年、中学、高校、一般に分かれて行い、それぞれかけ算とわり算、みとり暗算、みとり算に挑戦した。
　競技の結果、個人競技・読上暗算一般の部で、八木泰樹さん（エスイーシー）が優勝したほか、団体競技・中学以上の部で、函館一般選抜（八木泰樹さん、山本梢太さん、穴田晃一さん）が２位に、小学校の部で函館亀田（佐々木羚那さん、外崎結衣さん、加藤柚奈さん）が優良賞に輝いた。（野口賢清）
　結果は次の通り（関係分、敬称略）。
　◇団体競技▽中学以上の部　②函館一般選抜（八木泰樹、山本梢太、穴田晃一）⑤函館中学選抜（秋本萌々花、坂本法輝、橘雅）優良賞　巴中（大平蒼、岡河紗菜、古矢優空）▽小学校の部　優良賞　亀田（佐々木羚那、外崎結衣、加藤柚奈）
　◇個人競技▽一般の部　②八木泰樹（エスイーシー）⑩山本梢太（北斗市役所）▽中学の部　⑧大平蒼（巴）⑨秋本萌々花（深堀）優良賞　坂本法輝（道教大附属函館）、橘雅（湯川）、岡河紗菜（巴）、高リノカ（五稜郭）▽小学４年以下の部⑩金丸雅貴（北斗上磯）優良賞　佐々木羚那（亀田）、外崎結衣（同）、小原悠暉（道教大附属函館）、金丸義貴（北斗上磯）
　◇読上暗算　▽一般の部　①八木泰樹（エスイーシー）⑥山本梢太（北斗市役所）▽高校の部　⑩新田奈々子（函館商業）▽中学の部　③坂本法輝（道教大附属函館）⑤秋本萌々花（深堀）▽小学４年以下の部　④外崎結衣（亀田）⑦小原悠暉（道教大附属函館）
　◇読上算▽一般の部　③山本梢太（北斗市役所）、⑩八木泰樹（エスイーシー）▽高校の部　④佐藤愛優（市立函館）⑦新田奈々子（函館商業）▽中学の部　⑧橘雅（湯川）▽小学４年以下の部　④外崎結衣（亀田）
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