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【七飯】町と町教委は、新年度に採用する会計年度任用職員を募集している...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家、四葉亭一文無さんは５日午後...
函館演劇鑑賞会は７日午後６時半から、今年初の例会となるプリエールによ...
渡島総合振興局とＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター（東京）は、５日午...
函館コミュニティプラザ・Ｇスクエアは、函館出身のお笑いコンビ・ダブル...
行政書士澤田淳一事務所は２月２日日午前１０時から、函館市総合福祉セン...
函館市内で宿泊業や電動バイクアクティビティーなどを展開するコルディス...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は、２月６日午後１時半から函館国際ホ...
函館市文化・スポーツ振興財団は、３月６日に市民会館大ホールで開く「ス...
ＮＰＯ法人市民創作「函館野外劇」の会（中村由紀夫理事長）は４日、第３...
函館市教委は４日、市立の小中学校計８校で児童・生徒の新型コロナウイル...
函館少年刑務所は４日、２０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
ＮＥＣは４日、自治体や教育機関向けに販売したノートパソコン「クローム...
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国公立大の２次試験の出願受け付けが４日、締め切られた。函館市内の３大...
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函館・江差自動車道（約７０キロ）のうち、今年度内の開通を予定する茂辺...
函館市の新型コロナウイルス新規感染者数が４日、３日連続で２００人を超...
市立函館保健所によると、４日発表の函館市内の感染者は１０歳未満２２人...