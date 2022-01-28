この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市中央図書館は２９日午後２時から、第８回郷土の歴史講座「函館アイ...
道教育大函館校の学生で構成し、ＬＧＢＴ（性的少数者）への支援を考える...
【上ノ国】町は、まん延防止等重点措置が適用される２月２０日までの期間...
函館空港（高松町）国内線旅客ターミナルビル２階の売店ポルックスで２９...
絵本読み語りグループ「マシュマロ」の朗読研究会「綾」などは、２７日午...
北海道アルバータ酪農科学技術交流協会と酪農学園大は、２月２２日午前９...
【陸別】十勝管内陸別町で２月５日に開催予定だった「第４０回しばれフェ...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２９日午...
函館市社会福祉協議会・市成年後見センターは、３月９日午後１時半から市...
人気キャラクターのアンパンマンと仲間たちが出演する「それいけ！アンパ...
新型コロナウイルスの状況（１月２８日）...
■要介護ゼロの街を目指す スポーツクラブやフリーのフィットネス...
函館市中島廉売（中島町）内の紺地鮮魚（紺地慶一社長）は、店頭のゴッコ...
【森】町濁川地区で、地熱水を熱源にした今季の促成キュウリの収穫と出荷...
【北斗】北斗市に拠点を置くワイナリー「ドゥエ・プンティ・ヴィンヤーズ...
【江差】町技能者協会（成田司会長）は２月３日午前９時から、桧山地域人...
【厚沢部】町上里の太鼓山スキー場が３季ぶりにオープンした。厚沢部スキ...
【札幌、旭川、小樽】道などは２８日、道内で新たに２７７５人が新型コロ...
市立函館保健所は２８日、函館市内で新たに１５９人の新型コロナウイルス...
飲み物の糖分にご用心！ 皆さんは日常でどのような飲み物を飲んでいます...