この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
道教育大函館校の学生で構成し、ＬＧＢＴ（性的少数者）への支援を考える...
【上ノ国】町は、まん延防止等重点措置が適用される２月２０日までの期間...
函館空港（高松町）国内線旅客ターミナルビル２階の売店ポルックスで２９...
絵本読み語りグループ「マシュマロ」の朗読研究会「綾」などは、２７日午...
北海道アルバータ酪農科学技術交流協会と酪農学園大は、２月２２日午前９...
【陸別】十勝管内陸別町で２月５日に開催予定だった「第４０回しばれフェ...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２９日午...
函館市社会福祉協議会・市成年後見センターは、３月９日午後１時半から市...
人気キャラクターのアンパンマンと仲間たちが出演する「それいけ！アンパ...
行政書士澤田淳一事務所は２６日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
函館市中央図書館の丹羽秀人館長（６５）が３月３１日付で定年退職するの...
道内で「まん延防止等重点措置」の適用が始まった２７日、函館市の観光名...
フードデリバリー大手の「Ｗｏｌｔ（ウォルト）」の配達専用スーパー「ウ...
日本航空（ＪＡＬ）は２５日、新型コロナウイルスの影響による需要動向か...
サッカー社会人クラブチームの北海道十勝スカイアースに所属し、函大有斗...
【厚沢部】厚沢部町内のビニールハウスで伏せ込み栽培したグリーンアスパ...
函館市の新型コロナウイルスの新たな感染者数が２７日発表分で２００人を...
【函館、北斗、七飯】バスケットボールの第１４回道南ジュニアカップ（北...
函館市中央図書館は２９日午後２時から、第８回郷土の歴史講座「函館アイ...
〇…日本気象協会（東京）は２７日、今年の全国のサクラ開...