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函館市消防本部は、２１日午前０時から同５時までの間、固定電話からの１...
函館市は、経済的に困窮する家庭の小中学生が受けられる就学援助（新入学...
道は２２日午後２時から、農林漁業者のトークイベントをオンラインで開く...
函館の講釈師、荒到夢形さんの「祝１００回黄昏（たそがれ）講談会」（演...
【七飯】北海道大沼国際交流協会は、２５、２６日から大中山コモン、町文...
道は、２９日にＬＧＢＴ（性的少数者）、２月１４日に再犯防止に関するフ...
函館市議会の女性議員３人で組織するグループ「函館市議 遺愛ＯＧ会」は...
道は渡島、桧山管内に設置する「障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会...
ハンドメイドを応援する「はぴもえ工房」（函館市駒場町１１、野村奈津美...
弁当や総菜、パンなど優れた商品を表彰する「お弁当・お惣菜大賞２０２２...
２０２２年度の道内公立高校入試の出願受け付けが１９日、始まった。函館...
深駒町会（中里勝平会長）は１６日、同町会館で子ども餅つき大会を開いた...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は３０日、オンラインセミナー「伝える...
バドミントンの第３７回函館地区一般クラブ対抗大会（函館地区バドミント...
プラスチック製のスティックと穴の開いたボールを使用して得点を競う室内...
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函館商工会議所（久保俊幸会頭）では、新幹線沿線地域間の連携強化を進め...
函館市内の新型コロナウイルス感染者数は１９日（発表分）も４６人と、２...