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函館市社会福祉協議会は、２５日午後１時半から函館アリーナ（函館市湯川...
道立消費生活センターは１０日午後１時から、第６回くらしのセミナーを道...
函館市出身のプロレスラー・カツオ選手が代表を務める道南リングは５～７...
函館蔦屋書店は１１月３日午後３時から、「南島に輝く女王 三輪ヒデ」（...
市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は１１月３日午前１０...
行政書士澤田淳一事務所は１１月３日午前１０時から、函館市総合福祉セン...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１１月２１日午前１０時半から、ビデ...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは３０...
函館産イワシの消費拡大を図るイベント「シエスタハコダテいわし祭り」（...
１５～４９歳の求職者を対象とした就職支援セミナー「ハロサポＷ活用セミ...
【江差】第一管区海上保安本部函館航空基地所属の機動救難士が１０月２８...
【江差】ネッツトヨタ函館（函館市美原２、高木和良社長）は１０月２８日...
函館山沖ではブリの好漁の知らせが届いた。同沖はイカ釣りも依然好調。函...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１０月２８日早朝、函館近郊の浜に...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１０月２７日、自身のゴムボートに...
▽通称「風車沖」五目釣り（１０月３０日） 目指す地点に到着した客は大...
矢田釣具店・道南釣り情報...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は３日、新たな新型コロナウイルス感染...
市立函館保健所は３日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確認...