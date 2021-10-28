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函館ＭＢ混声合唱団（小野紀子理事長）は３１日午後２時から、函館市民会...
函館空港（高松町）の国内線旅客ターミナルビルで３０、３１の両日、「函...
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ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木は、２８日午前９時半からコープさっ...
旧ロシア領事館を考える会（佐々木馨代表）は３０日午後１時半から、函館...
函館スイーツ推進協議会は「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産...
今年度の函館市民文化祭（市教委、市文化団体協議会、市文化・スポーツ振...
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３１日に投開票を迎える衆院選道８区（渡島、桧山管内）では、青森県大間...
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衆院選道８区（渡島、桧山管内）に立候補した立憲民主党前職の逢坂誠二氏...