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ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木は、２８日午前９時半からコープさっ...
旧ロシア領事館を考える会（佐々木馨代表）は３０日午後１時半から、函館...
函館スイーツ推進協議会は「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産...
今年度の函館市民文化祭（市教委、市文化団体協議会、市文化・スポーツ振...
江差町は３０日午前１１時から、サツドラ函館日の出店（函館市日乃出町１...
函館合唱連盟（島聖子理事長、加盟１７団体）は１１月７日午後２時から、...
青年海外協力隊道南ＯＢ会（前田浩史会長）は１１月２１日、函館市地域交...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２３日午前１０時から函館市総合福...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２３日午...
【苫小牧】ＪＲ北海道によると、２６日、苫小牧市周辺の大雨の影響で、函...
【北斗】市議会文教厚生常任委員会（新関一夫委員長）は２６日、市内保育...
函館空港（高松町）の国内線旅客ターミナルビルで３０、３１の両日、「函...
【森】町と武蔵野美術大（東京都）は今年度から、自然資本を生かしたまち...
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◇木曜会・北斗市八郎沼大会（２１日、北斗市八郎沼パークゴルフ場） ...
◇第２２回町長杯争奪大会兼第２２回教育長杯争奪大会（１７日、福島町フ...
◇厚沢部町協会１０月例会（１７日、町多目的交流広場パークゴルフ場） ...
◇友愛会１０月月例会（１７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男...
◇木曜会・茂辺地大会（１４日・北斗市茂辺地パークゴルフ場） ▽男子...