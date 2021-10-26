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旧ロシア領事館を考える会（佐々木馨代表）は３０日午後１時半から、函館...
函館スイーツ推進協議会は「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産...
今年度の函館市民文化祭（市教委、市文化団体協議会、市文化・スポーツ振...
江差町は３０日午前１１時から、サツドラ函館日の出店（函館市日乃出町１...
函館合唱連盟（島聖子理事長、加盟１７団体）は１１月７日午後２時から、...
青年海外協力隊道南ＯＢ会（前田浩史会長）は１１月２１日、函館市地域交...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２３日午前１０時から函館市総合福...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんは２３日午...
後志管内の北星学園余市高校の卒業生が、同校での体験談などを紹介する「...
【北斗】北海道新幹線建設促進道南地方期成会（会長・池田達雄北斗市長）...
西部地区を歩いていると、地図を持って歩く旅行者や修学旅行生から建物の...
「政治に関してはテレビニュースも見ることがあまりないので、情報が入っ...
２０２０年５月２８日に亡くなった、元市立函館図書館館長の岡田弘子さん...
函館山花しるべな会の藤島斉代表（５１）が案内人を務める散策会が２５日...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木は、２８日午前９時半からコープさっ...
旧ロシア領事館を考える会（佐々木馨代表）は３０日午後１時半から、函館...
函館大学の学生がヴィーガン（動物性食品を食べない完全菜食主義者）に対...
２１日午前９時４５分 江差町役場前での街頭演説で「私の役割の一つは...
【七飯】駒ケ岳の鎮山と安全を祈願する「駒ケ岳安全祈願祭（閉山祭）」（...
函館市農林水産部農務課はこのほど、新規就農希望者に向けたガイドブック...