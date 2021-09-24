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函館臨床福祉専門学校は、１０月２０日から同校で開講する介護福祉士実務...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後１時半から、第...
地域支援ユニバーサルコミュニケーションの言語聴覚士、小林文代代表は２...
道内の職人が道産材で手掛けた結納用品の展示発表会に合わせ、結納アドバ...
国際ロータリー第２５１０地区（大日向豊吉ガバナー）は、１０月９日午後...
函館青年会議所（函館ＪＣ、紀國隆介理事長）は１０月３日午前１０時から...
【北斗】函館市仏教会（丸山泰観会長）は２６日午前１０時から、北斗市七...
北海道観光振興機構（札幌）は２５日、初のセミナー「旅育のススメ」をオ...
新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施する渡島食品衛生協会（白石...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は、新型コロナウイルス対策の緊...
【写真特集】第７４回北海道高校南・北ラグビーフットボール選手権大会兼...
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８月に札幌市などで開かれた中学硬式野球の第４３回全道選手権兼第１９回...
あさ野球（函館軟式野球連盟など主催）Ｓクラスの決勝の再試合が１１日、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）はこのほど、新型コロナウイルス禍で生...
国立音楽大学北海道同調会（小野龍臣会長）は２０日、「第１３回定期演奏...
北斗市在住の水口司さん（６６）と七飯町在住の横岸澤英二さん（６９）に...
函館音楽協会（石丸典子会長）は２３日、市芸術ホールで「第６２回ジュニ...
創立７０周年記念「第６８回函館書藝社会友・公募展」（函館新聞社など後...
小型バスを改造した老舗移動ラーメン店「函館元祖バスラーメン」の老朽化...