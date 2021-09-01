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はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は２３日、今年７月に世界文化遺...
【木古内】咸臨丸終焉１５０周年記念式典実行委（舛野信夫委員長）は、北...
【江差】江差町産業まつり実行委（委員長・赤石智恵美江差商工会長）は、...
【森】森観光協会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、９月中旬に予...
北海道メンタル評議会は９月１日午後１時半から、函館市総合福祉センター...
行政書士澤田淳一事務所は９月１日午前１０時から、函館市総合福祉センタ...
函館演劇鑑賞会は９月１日午後６時半から、第３１１回例会として劇団チョ...
道は、道内で生物多様性の保全に関し優れた活動をする企業、団体、個人を...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２８日午前１０時から函館市総合福...
函館市青少年研修センター「ふるる函館」（谷地頭町）は９月４、５の両日...
函館市内の８月の新型コロナウイルス新規感染者（発表分）は、３１日で４...
戦後、樺太からの引き揚げ者を支援してきた全国樺太連盟函館支部（平沼冠...
【知内】町教委は８月３１日までに、湯ノ里小学校（佐藤強校長、児童７人...
函館市は８月３１日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急対策として、...
【木古内】木古内署は８月２６日、高齢者を保護し、犯罪・事故の被害を未...
函館市は８月２５日、認定こども園や幼稚園、保育所の利用者の一部に、誤...
函館市都市景観審議会（岡本誠会長）の今年度第２回会合が８月２５日、市...
ソフトテニスの高体連函館支部秋季大会が８月２５～２７日、千代台公園テ...
たそがれ野球（函館軟式野球連盟など主催）Ｓクラスの決勝が８月２９日、...
「悪貨は良貨を駆逐する」。もともとは経済用語でグレシャムの法則と呼ば...