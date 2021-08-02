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函館市中央図書館は１日午前１０時から、夏休みイベント「こわ～いお話会...
函館高専は８月３、４の両日、同校で女性デザイナーを講師に招き、函館、...
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函館ユネスコ協会（土谷二朗会長）は８月２２日午前１０時半から函館大谷...
【七飯】函館七飯ゴンドラ（町東大沼）は８月８日午前１０時から、パラグ...
中高生を対象とした「歌楽（かがく）ライブ」が８月８日午後４時から、函...
読売新聞社は、小学生を対象にした第８回子ども作文コンクール「『ありが...
環境負荷を抑え、小規模で持続可能な林業の在り方について学ぶセミナー「...
函館市熱帯植物園（市湯川町３）で「カブトムシ・クワガタ観察会」が開か...
〇…おでかけリハビリ推進協議会（松田悌一会長）は１５日午前１０時半か...
世界遺産の構成資産となった函館南茅部地区の垣ノ島、大船両遺跡を観光資...
函館湯の川温泉街の花びしホテル（西村有人社長）、竹葉新葉亭（大桃誠社...
【北斗】バレーボールの全道中体連は８月１日までに北斗市総合体育館など...
６日から新潟県糸魚川市で始まる全国高校総体（インターハイ）の個人体重...
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【札幌】バスケットボールの全道中体連は７月２８～３０日、札幌市の北ガ...
函館高専の公開講座「プログラミング体験」が７月３１日、同校で開かれ、...
はこだて検定合格者の会（山本和雄会長、会員４２人）のメンバーが市内の...