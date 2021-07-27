この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
渡島総合振興局は３１日午後１時から、渡島管内へ移住を希望している人を...
【知内】町は、水道事業業務全般を行う水道技術職員１人を募集している。...
【北斗】ＮＨＫ函館放送局は北斗市誕生１５周年を記念して、１０月３日午...
【江差、奥尻】桧山広域行政組合は８月２～１６日まで、来年４月採用の消...
道は２６日から、２０２２年度採用予定の障害者を対象とした職員採用試験...
市立函館博物館は、２５日午後１時から市公民館（青柳町）などで「縄文ミ...
集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」が２...
【上ノ国】上ノ国町観光振興公社は２４日午前１０時から、道の駅上ノ国も...
北海道日本ハムファイターズの球団公式チアリーディングチーム「ファイタ...
函館新聞社は今月３１日、午後１時半から同４時まで函館北洋ビル８階ホー...
○…「ビューティーサロン フローリッシュ」（西村龍一オ...
マジック愛好家でつくる函館マジッククラブ（伊藤安昌会長、１１人）が今...
〇…市立函館図書館の初代館長、岡田健蔵氏の著作物や図書...
函館中央病院（本橋雅寿病院長）は、４月に新設した「糖尿病・内分泌内科...
２２～２５日の４連休の道南は好天が続き、行楽日和となり、市内は観光客...
オンラインで開かれている国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界遺産委員...
【北斗】優良米の早期開発に向け、道総研道南農試（北斗市本町）の大型温...
大間原発の建設差し止めなどを求めて函館市が国や電源開発を相手に２０１...
バレーボールの第７回北海道パーケット工業杯函館地区小学生交流大会（函...
食品製造のだるま食品本舗（函館市西桔梗町、工藤哲也社長）は今月から、...