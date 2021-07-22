この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
北海道日本ハムファイターズの球団公式チアリーディングチーム「ファイタ...
函館新聞社は今月３１日、午後１時半から同４時まで函館北洋ビル８階ホー...
子どもの性被害を守るために必要な知識を盛り込んだ絵本「おしえて！くも...
函館市本町・五稜郭地区のにぎわい創出を目指す「第２回五稜郭まちなかオ...
【七飯】函館七飯ゴンドラは２５日午前１０時半から、山頂にある「ピーク...
参加者が力を合わせ函館のローカルマガジン制作を目指すイベント「ローカ...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２４日午前１０時から函館市総合福...
北欧・フィンランドの文化を発信するイベント「フィンランドに触れて旅気...
函館市元町の結婚式場、センティール・ラ・セゾン函館山（伊藤峻一支配人...
【七飯】プリンスホテル北海道エリアは、８月９日午後２時から同５時まで...
函館軟野連あさ野球...
【福島】町教委は、福島町白符で今月２日に７０代女性がヒグマに襲われ遺...
函館市湯川町１の「花びしホテル」（西村有人社長）は、「北海道・北東北...
○…縄文時代をテーマにしたオリジナルの「縄文標本」をつくるワークショ...
北海道日本ハムファイターズの球団公式チアリーディングチーム「ファイタ...
１３日に札幌市で開かれた北海道理容美容学生技術大会（北海道地区理容師...
道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５９人）でこのほど、...
函館新聞社は今月３１日、午後１時半から同４時まで函館北洋ビル８階ホー...
函館税関は２１日、２０２１年上半期（１～６月）の函館港外国貿易概況（...
函館市競輪事業部は、１６～１８日に開催した「第１７回サマーナイトフェ...