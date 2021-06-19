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道は、新型コロナウイルスで影響を受けている道内の食品製造業を支援する...
【乙部】元和台マリンフェスティバル実行委は１５日、８月１日に開催を予...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは１９...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１２日～３０日に市亀田交流プラ...
劇団「詩舞奏芝居『宴屋』」の舞台公演が８月２４、２５の両日、函館市民...
函館市は２４日午後６時半から、市役所本庁舎で性的少数者（ＬＧＢＴ）の...
北海道中小企業家同友会函館支部（嘉堂聖也支部長）は２９日午後７時から...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２０日と７月１８日、海外留学生が日...
【厚沢部】農に生きる推進協議会（外崎明会長）は８月３日午後１時半から...
函館市と北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２７日午前９時から、マレー...
【写真特集】高体連陸上全道大会最終日（１８日） ...
【室蘭】陸上は１８日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場で最終日の競技を...
【旭川】バスケットボールは１８日、旭川市の道北アークス大雪アリーナな...
【釧路】卓球は１８日、釧路市の湿原の風アリーナ釧路で個人戦シングルス...
【帯広】バドミントンは１７～１８日、帯広市のよつ葉アリーナ十勝で個人...
政府が北海道に発令している新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が期限...
【八雲】函館開発建設部は、八雲町内の国道２７７号雲石トンネルの補修工...
新型コロナウイルスの緊急事態宣言の期限が２０日までとなり、２１日以降...
縄文遺跡群の魅力をバーチャル（仮想）で体験―。はこだてみらい館（函館...