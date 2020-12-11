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ＮＰＯ法人北海道社会的事業所支援機構（札幌）は２３日午後１時半から、...
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エッセー集「はなばあさんの想い出雑記帳」（随筆春秋刊）を出版した函館...
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斉藤佐知子氏（民主・市民ネット） ７月に文部科学省から「学校における...
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