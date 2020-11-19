この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で２２日、第４日曜...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は２１～２３日の３日間、ミニ...
函館市文学館は２１日午後２時から、今年度第３回文学の夕べ「文学の未来...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之館長）は、２１日午...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２１日午前１０時から函館市総合福...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２１日、「笑顔が一番の開運法～『あ...
【木古内】町は、来年４月から採用予定の建築技術職員１人を募集している...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は、１２月１３日午前１...
ＮＨＫ教育テレビの子ども向け音楽番組「ムジカ・ピッコリーノ」に出演す...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１２月９日午前１０時から、花びしホテ...
【札幌】札幌市は１９日、同市内で新たに１９７人が新型コロナウイルスに...
青函フェリーは１９日、前日に引き続きフェリー「あさかぜ５号」で運航す...
日本航空（ＪＡＬ）は１９日、奥尻空港の悪天候のため函館―奥尻の１往復...
【森】町は、来年４月１日採用予定の建築技術者職員１人を随時募集してい...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」で２２日、第４日曜...
◇鹿部町（２０日）▽乳幼児健診（総合体育館保健室／後１時） ◇長万部...
◇北斗市（２０日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
遺愛女子高校普通科特別進学コースの２年生では、英語の文法などを学ぶ「...
函館大妻高校（池田延己校長）の家政科は１４日、「第８回学習報告会」を...