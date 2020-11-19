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脳外傷友の会コロポックル道南支部は、２１日午前１０時から函館市総合福...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２１日、「笑顔が一番の開運法～『あ...
【木古内】町は、来年４月から採用予定の建築技術職員１人を募集している...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は、１２月１３日午前１...
ＮＨＫ教育テレビの子ども向け音楽番組「ムジカ・ピッコリーノ」に出演す...
函館市社会福祉協議会（市社協）は１２月９日午前１０時から、花びしホテ...
【北斗】市健康センター・せせらぎ温泉（本町４）は１５日午前１１時から...
チャリティーバザール「第３９回呉美の市」（小林豊子きもの学院道本部、...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２１日午後０時半から、函館北洋...
卓球の高体連函館支部秋季大会兼道高校選抜大会函館支部予選会（道高体連...
丸井今井函館店（本町）は１９日から、水産加工品など道南の特産品を集め...
内外情勢調査会函館支部の１１月懇談会が１８日、ホテル函館ロイヤルで開...
若者の就職活動を支援する「ジョブカフェ・ジョブサロン函館」（函館市梁...
函館市は１８日までに、国が提唱する「新しい生活様式」に基づき、市内飲...
フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」の販売が１９日に解禁と...
国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の効果もあり観光客の入り込...
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、道南の一部の店舗に対する「従業...
【札幌】道は１８日、渡島管内居住の性別、年代非公表の１人と桧山管内居...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、函館市は１８日、２５日午前１０時...