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カードゲームを通じてＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を学ぶワークショッ...
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函館市がまとめた道南の性暴力被害者の救援支援チーム「函館・道南ＳＡＲ...
生活協同組合コープさっぽろ（札幌市、大見英明理事長）は２日、新型コロ...
昨年２部で優勝し、創部１００年目の今季、４年ぶりに１部昇格を果たした...
夏休みで釧路、阿寒湖を旅してきた。午前９時ごろに到着した釧路空港の気...
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北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産への登録を後押ししようと活動...
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