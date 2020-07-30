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市民団体「五稜郭の文化価値を考える会」（佐々木馨会長）は８月７日午後...
函館市文化・スポーツ振興財団は、８月３～５日に開く今年度の市北方民族...
今年創立５０周年を迎える函館都心商店街振興組合（渡辺良三理事長）は７...
函館市文化・スポーツ振興財団は８月５日午前１０時から、夏休み中の小学...
函館市教委は２９日午前１１時から、同日で開館１０周年を迎える箱館奉行...
函館市女性センター（東川町１１）は、９月５日午後１時半から同センター...
函館市成年後見センターは８月２７日午後１時半から、市総合福祉センター...
函館市は、今年行われる国勢調査を前に、統計調査員を募集している。 国...
〇…日本気象協会（東京）は、「＃熱中症ゼロへ２０２０キャンペーン」を...
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地域における防犯意識の普及、防犯関係団体の育成発展への尽力をたたえて...
函館市内のＬＧＢＴ（性的少数者）当事者やその関係者などでつくる「レイ...
函館市内で２９日に新型コロナウイルスの感染者が約３カ月ぶりに発生した...
函館商工会議所の会員企業や町会などで構成される新幹線青森・函館早期開...
【江差】今年度の第２回桧山管内公立高等学校配置計画地域別検討協議会（...
国際的な女性奉仕団体「函館ゾンタクラブ」の竹村弘子会長らが２９日、活...
函館いか踊り実行委員会（吉川久康委員長）は、今年で誕生４０周年を迎え...
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