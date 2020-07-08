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函館市は、街並みや雰囲気に調和した建築物などを表彰する「第２４回函館...
函館市縄文文化交流センター（黒川宣之館長）は、１８日午後１時から同セ...
焼きピロシキを手作りし、ＬＧＢＴ（性的少数者）など多様な性をテーマに...
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平谷折谷建設（函館市大森町、平谷信行社長）など建設会社６社が３日、函...
カトリック教会の函館宣教司牧評議会青年交流部は５日、カトリック湯川教...
〇…道立函館高等技術専門学院（桔梗町４３５、鈴木一弘学院長）は、１５...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ、飯田浩二代表理事）は７日、同団体のフ...
市民団体「はこだて検定合格者の会」（山本和雄会長）は４日、函館蔦屋書...