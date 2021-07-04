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末広町会（中村公一会長）はこのほど、函館市地域交流まちづくりセンター...
【北斗】市町会連合会（会長・大折伸明七重浜７丁目町会長、８６町会）の...
深駒町会（中里勝平会長）は１４日、同町会館で、４月から小学校に通う地...
函館市東富岡町会（笹原志郎会長）は６日、今春小学校に進学予定の１年生...
【北斗】久根別みどり町会（太田明楽会長）の創立５０周年記念式典がこの...
高松町親交会（高橋久義会長）は２１日、在宅福祉委員会の対象者の高齢者...
石川町会（山崎敏昭会長）はこのほど、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を購...
上湯川シルバークラブ（新館功会長、会員３５人）はこのほど、函館湯の川...
東富岡町会（笹原志郎会長）の女性部（竹本千恵部長）は１２日、同町会館...
石川町会（山崎敏昭会長）は１１日、同町第７街区公園で「第３０回雪中大...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第５日は３日...
知内は初回に菊地の左前打と敵失で先制。３回２死一、二塁に伊藤の中前適...
函中部は１点を追う４回２死二塁に長谷の中前適時打で追いつき、５回は２...
少年野球の高円宮賜杯第４１回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トー...
函館市宇賀浦町の福田海産（福田久美子社長）で３日、新鮮な海産物や野菜...
深川市の名産が集結した「第７回道の駅ライスランドふかがわ物産まつり」...
「スーパー魚長」（函館市西桔梗町）はＫＤＤＩ（東京）が提供するスマー...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は３日、七夕イベント「親子で図書館へ...
ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道組合長）の農産物直売所「ファーマーズ・マーケ...
函館水産高校（亀山喜明校長）は３日、今年１～３月に米ハワイ航海実習中...