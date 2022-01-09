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五稜郭タワー（中野恒社長）タワー低層部２階の絵画展示室「植木蒼悦ギャ...
○…函館市亀田交流プラザ２階の高齢者コーナーで書道講座受講者による「...
第６６回全函館華道展と第５３回全函館新春茶会（函館華道連盟、市茶道連...
〇…函館市女性センター（東川町）は２月２日午前１０時か...
【七飯】函館七飯スノーパークを経営する鈴木商会（東京、鈴木一正社長）...
カトリック湯川教会（函館市駒場町）は９日午後１時半から、教会コンサー...
〇…桧山振興局と桧山町村会は、桧山管内の観光需要を喚起するため「ひや...
◇北斗市 （７日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
◇森町（７日）▽こころの健康相談（保健センター／前１０時）▽３カ月・...
〇…プログラミング工作教室などを開く函館ラボラトリ（函館市美原２、Ｂ...
１８歳を先頭とする男女４人きょうだいの３番目。昨年４月に生まれた弟の...
【北斗】市（旧上磯町峨朗）出身のスター歌手、故三橋美智也さん（１９３...
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函館市社会福祉協議会（市社協）は、１２日午前１０時から正午まで、市総...
【木古内】佐女川神社（野村広章宮司）は、１９２回目を迎える「寒中みそ...
【木古内】道の駅「みそぎの郷きこない」は８日、「開業６周年記念フェア...
函館市銭亀沢地区などの海岸で、国の天然記念物コクガンが飛来している。...
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