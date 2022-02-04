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〇…函館市昭和３のインド・ネパールレストラン「ラーニキッチン昭和店」...
○…道は４日午後１時から、オンラインでの全道交流会「オールほっかいど...
〇…函館市女性センターは、３月から連続３回にわたり開く「ファシリテー...
〇…建設業の高木組（函館市）はこのほど、同社の推進するＩＣＴ（情報通...
〇…渡島総合振興局と北方領土復帰期成同盟渡島地方支部は、２月１～１０...
○…函館市青少年研修センター（谷地頭町、ふるる函館）は、２月５日午後...
〇…日本気象協会（東京）は２７日、今年の全国のサクラ開...
〇…札幌管区気象台は２５日、道内の向こう３カ月（２～４...
○…道は２８、２９の両日、「男性育休と働き方北海道みらいフォーラム」...
〇…森町の障害者就労支援施設「わかば」の利用者５人が２１日、函館市陣...
東京・丸の内エリアをはじめとしたこだわりチョコレートやチーズケーキを...
【鹿部】水産加工会社「丸鮮道場水産」（町宮浜、道場登志男社長）は、原...
【松前】道の駅「北前船松前」の館内レストランうみかぜ食堂では、町内産...
函館市白鳥町１４の焼き鳥居酒屋「やきとり大勝」（前川光廣代表）はこの...
節分の３日、曹洞宗永全寺（函館市昭和２、斎藤隆明住職）は恒例の大般若...
【上ノ国】３日は道南各地で節分関連の行事が行われた。このうち、上ノ国...
駒場団地町会在宅福祉委員会（委員長・川端和雄町会長）は３日の節分にち...
函館市文化団体協議会（鈴木大有会長）の展示会「ぶんだんジョイントギャ...
函館工業高等専門学校は全国の高専、道内の高等教育機関に先駆けて、国際...
◇全日本スキー連盟級別テスト（１月３０日、グリーンピア大沼スキー場）...