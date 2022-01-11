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○…生命保険協会函館協会（北村太会長）は７日、車いすバ...
○…函館市亀田交流プラザ２階の高齢者コーナーで書道講座受講者による「...
〇…函館市女性センター（東川町）は２月２日午前１０時か...
〇…桧山振興局と桧山町村会は、桧山管内の観光需要を喚起するため「ひや...
〇…プログラミング工作教室などを開く函館ラボラトリ（函館市美原２、Ｂ...
〇…駒場団地町会在宅福祉委員会（委員長・川端和雄会長）はこのほど、同...
〇…農林水産省は、年末年始に処理不可能な生乳が発生する...
〇…七飯町大沼町の運送会社「羽衣運輸」（井上修社長）はこのほど、４月...
〇…北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は１２月１９日、日本語日本文化講...
○…道南落語倶楽部のメンバーが出演する「第２回はこだて...
道南を拠点に活動するクラフト作家によるイベント「函館モノクラフトマー...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は、冬休み企画として身近...
公益財団法人北海道女性協会（札幌）は、１４日午後１時半～同４時半に函...
行政書士澤田淳一事務所は１２日午前１０時から、函館市総合福祉センター...
風呂に入ったら必ず行うルーティーンといえばせっけんで体を洗う、髪を洗...
公明党の横山信一参院議員（比例区）が１０日、国政報告のため函館新聞社...
第１６回函館歴史文化観光検定（はこだて検定、函館商工会議所主催）の合...
函館アーチェリー協会の新年的開き射ち初めが４日、上湯川町の平川レンジ...
函工高硬式野球部は５日、函館乃木神社（松崎睦彦宮司）で必勝祈願を行っ...
北水ブルーマーリンズ 若さを生かし体力勝負 北水ブルーマーリンズは３...