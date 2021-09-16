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〇…函館市女性センター（市東川町１１）は、１０月１８日午前１０時から...
〇…七飯町東大沼のＴＫドッグスクール（加藤大希代表）は１０月１０日、...
〇…函館在住の講釈師、荒到夢形さんが毎月第４日曜日に開...
〇…道は、今年度の道社会貢献賞（地域活動推進功労者）の受賞者を発表し...
○…ベルクラシック函館（函館市梁川町４）は１０月２日、１０日、１６日...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、１０月１３日午...
○…函館臨床福祉専門学校同窓会（松野郁英会長）は１２日午後１時から、...
〇…函館市亀尾ふれあいの里（米原町１２６）で毎週日曜、旬の野菜を直売...
○…函館商工信用組合（山本富靖理事長）は３日、全国の信用組合で社会貢...
○…五稜郭タワー（中野恒社長）は７、８の両日午後７時から「月下美人鑑...
世界文化遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」のＰＲに生かそう...
函館市は１５日、市が予約を受け付ける新型コロナウイルスワクチンの接種...
函館万年橋小学校（高橋吉隆校長、児童１４０人）で１５日、市立函館病院...
函館国際観光コンベンション協会は、函館市内の垣ノ島、大船両遺跡を含む...
子どもの居場所づくりや学習支援などに取り組む「函館圏フリースクールす...
函館市議会第３回定例会は１５日、一般質問を続行し６氏が登壇した。北海...
工藤恵美氏（市政クラブ） ヤリイカの増産につながる産卵礁整備の取り組...
１８日に小樽市で開幕する女子サッカーの第３０回北海道選手権大会兼第３...
北海道日本ハムファイターズは、杉谷拳士選手が企画・プロデュースするグ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...