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〇…七飯町東大沼のＴＫドッグスクール（加藤大希代表）は１０月１０日、...
〇…函館在住の講釈師、荒到夢形さんが毎月第４日曜日に開...
〇…道は、今年度の道社会貢献賞（地域活動推進功労者）の受賞者を発表し...
○…ベルクラシック函館（函館市梁川町４）は１０月２日、１０日、１６日...
〇…函館市女性センター（東川町１１）は、１０月１３日午...
○…函館臨床福祉専門学校同窓会（松野郁英会長）は１２日午後１時から、...
〇…函館市亀尾ふれあいの里（米原町１２６）で毎週日曜、旬の野菜を直売...
○…函館商工信用組合（山本富靖理事長）は３日、全国の信用組合で社会貢...
○…五稜郭タワー（中野恒社長）は７、８の両日午後７時から「月下美人鑑...
〇…イオン北海道（札幌）は、今年度の「ほっかいどう未来チャレンジ応援...
第２０回函館市民町交流ＰＧ大会（８月２２日、すずらんの丘公園パークゴ...
毎日会・交流会ペア大会（８月２８日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...
テニスの市民ダブルス大会（函館テニス協会主催）がこのほど、千代台公園...
第３日の１４日は、オーシャンスタジアムでＢブロック１回戦２試合を行っ...
知内は初回２死から中村の四球、馬躰の右前打で一、三塁と好機をつくると...
函大有斗は初回、先頭の工藤の中前二塁打、大木の死球、重盗で二、三塁に...
出村ゆかり氏（市政クラブ） コロナ禍で働き方や暮らし方が変化する中、...
道は、今年度の道社会貢献賞生活衛生関係功労者（食品衛生功労者）と食品...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９日、新型コロナウイルス感染...
【北斗】北斗市は１４日、１１月３日に茂辺地川河川敷下流特設会場で開催...