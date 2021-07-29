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○…北海道電力ネットワーク函館支店（金谷俊昭支店長）の社員２８人が２...
〇…市立函館図書館の初代館長、岡田健蔵氏の著作物や図書...
○…函館五稜郭ロータリークラブ（村田信吾会長）はこのほど、福祉施設運...
○…函館椴法華中学校（齊藤淳一校長、生徒１７人）はこの...
〇…みすず調剤薬局（函館市柏木町）の薬食同源教室がこのほど、函館市亀...
〇…函館市倫理法人会（吉住裕幸会長）は、８月４日午後５時から「設立２...
○…縄文時代をテーマにしたオリジナルの「縄文標本」をつくるワークショ...
○…札幌市を中心にレッスンを開催するポスチュアウォーキ...
〇…大野農業高校内のアンテナショップ「鹿島屋」は１６日、今年度初めて...
〇…菅原組（菅原修社長）は１５日、環境や地域貢献、コンプライアンスの...
カヌーは２８日、スラローム予選が行われ、男子カヤックシングルの足立和...
２４、２５日にメーンイベントを終えた「五稜郭まちなかオープンテラス」...
函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が急増している。今月中旬以降...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録を受けて、縄文時代にスポ...
世界文化遺産への登録が決定した「北海道・北東北の縄文遺跡群」の函館市...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録などを祝い、垣ノ島遺...
世界遺産構成資産の大船遺跡でも、登録の正式決定から一夜明けた２８日、...
函館市教育委員会は２８日から、パネル展「祝 世界遺産登録！ 北海道・...
バドミントンの第１９回北海道選手権大会函館地区予選会（函館地区バドミ...
【江差】かもめ島海水浴場が２８日、今季のオープンを迎えた。浮き輪など...