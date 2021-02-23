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〇…道農政部は、道産酒米の生産振興や道産日本酒のブランド化に向け「今...
〇…道の潜在人材掘り起こし推進事業「はたらけーる」とハピネットママ（...
○…年金支給日に当たる１５日に合わせて、第一生命函館支社東部オフィス...
○…年金支給日の１５日に合わせ、道南うみ街信用金庫と函館西署などは１...
○…函館に抱くイメージを膨らませて、アップリケによるアート作品をつく...
〇…北海道日本ハムファイターズはオフィシャルマガジン「ＦＯＲＴＥ（フ...
〇…函館市湯浜町９のカフェ「３ｖａｌｌｅｙ（バレー）」（三谷あゆみオ...
〇…農林水産省は、新型コロナウイルス禍で窮地に立つ花きの需要を喚起す...
【七飯】函館七飯スノーパークで２１日、かまくら作り体験が開かれた。１...
■函館市人見町、市芸術ホール職員、古川大記さん（３９） ２０１１年...
はこだて音楽鑑賞協会は２０２１年度の公演スケジュールを公表した。４月...
◇全日本スキー連盟公認ジュニアテスト合格者（１４日、グリーンピア大沼...
◇全日本スキー連盟公認スノーボード級別テスト合格者（１４日、ニヤマ高...
◇オオミ愛好会（１６日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第７７回オオミファミリー月例会（１４日、オオミファミリーパークゴル...
函館短大保育学科の２年生１１人が、保育現場でカウンセリングなど心理的...
函館市新川町の結婚相談所「ららぽーとブライダル」の米木司代表（７１）...
【福島】町観光協会は１２日に開いた三役会議で、５月９日に開催予定だっ...