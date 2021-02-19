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○…年金支給日の１５日に合わせ、道南うみ街信用金庫と函館西署などは１...
○…函館に抱くイメージを膨らませて、アップリケによるアート作品をつく...
〇…北海道日本ハムファイターズはオフィシャルマガジン「ＦＯＲＴＥ（フ...
〇…函館市湯浜町９のカフェ「３ｖａｌｌｅｙ（バレー）」（三谷あゆみオ...
〇…農林水産省は、新型コロナウイルス禍で窮地に立つ花きの需要を喚起す...
〇…函館市は、鍛神小学校と柏野小学校の両区で、４月から...
〇…ＪＲ新函館北斗駅（北斗市市渡１）の南口前に、今年も雪の滑り台がお...
〇…函館市は、２３日午前１０時から、東京外国語大の荒川洋平教授＝写真...
○…ＫＡＤＯＫＡＷＡの漫画誌「月刊ＡＳＵＫＡ」３月号で杉崎ゆきるさん...
市立函館博物館郷土資料館（末広町）は１８日、旧金森洋物店創業家の渡邉...
函館市病院局は１８日までに、新型コロナウイルス感染者を受け入れる病床...
道南で新型コロナウイルスの感染者が初めて確認されてから、１９日で１年...
【乙部】町議会第２回臨時会が１８日に開かれた。Ｇｏ Ｔｏ トラベル事...
１７日の衆院予算委で気になるやり取りがあった。それはマイナンバーが情...
■函館市新川町、結婚相談所運営、米木司さん（７１） 地震発生時は事...
２０日午後２時からシエスタハコダテ（本町２４）で開かれる野菜の産直市...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは２０...
道南で初の新型コロナウイルス感染者が確認されてから、１９日で丸１年を...
【北斗】北斗市は１２日に発表した新年度一般会計予算案で、第１２弾の新...