この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
○…道内のバリアフリー化された観光施設などをまとめた「北海道バリアフ...
○…ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は２...
○…表千家童門会函館支部（渡邉兼一支部長）は２２日、函館市内の小学生...
〇…函館市亀田交流プラザ（美原１、中林尚子館長）は２５...
〇…函館元町ライオンズクラブ（藤野明信会長）はこのほど...
〇…輸入果物販売大手のドール（東京）は今月下旬から、血圧を下げる機能...
〇…奥尻町立奥尻高校（清水信彦校長）は３１日午後３時から、入学希望者...
〇…道は、コープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）内に開設した「道どさ...
〇…北斗市ふるさとかるた展（市教委主催）が２５日まで、同市公民館（本...
○…青森県は１９日、県内の絶景スポットを海外の観光地に...
新型コロナウイルスの感染拡大が長期化する中、生活困窮世帯に国が最大２...
特殊詐欺被害を未然に防いだとして、ファミリーマート函館高丘町店の店長...
函館市は２９日、本庁舎で今年度の地震・火災総合訓練を行った。新型コロ...
函館市椴法華支所で１１月３日午前１０時から、「椴法華海鮮まつり」（実...
函館千代田小学校（鈴木敏文校長）は２９日、同校で英語を使い合気道に触...
函館朗読奉仕会（船矢美幸会長）は、１１月２日午後１時半から古典の日朗...
〇…遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は３０日...
「今年は新型コロナウイルスの影響でイベント中止が相次ぎ、街頭募金活動...