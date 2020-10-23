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〇…北斗市ふるさとかるた展（市教委主催）が２５日まで、同市公民館（本...
○…青森県は１９日、県内の絶景スポットを海外の観光地に...
〇…北斗市総合文化センターかなでーる内にある市立図書館...
○…みちのく銀行湯川支店グリーンクラブ（工藤敏夫会長）は１３日、函館...
〇…道は、今年度の「ノーカーデー」を３０日まで展開している。参加は任...
〇…道は１１月１２日午後１時から、八雲町総合保健福祉施設で「ウイズコ...
○…函館ＹＷＣＡは１８日午前１０時から、国の登録有形文化財「函館ＹＷ...
〇…北海道電力函館支店（函館市千歳町、金谷俊昭支店長）...
○…福島幼稚園（石橋香代子園長）は８日、町千軒地区の林...
○…ＪＲ北海道函館支社は１４日（鉄道の日）から、北海道新幹線奥津軽い...
【七飯】ＪＲ大沼駅にほど近い湖畔の山林内で、ツリーハウスを建設するプ...
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函館市は、新型コロナウイルス感染症の影響で解雇されるなどした離職者を...
第３回函館市議会臨時会が９日開会し、新型コロナウイルス対策を盛り込ん...
函館市人見町の市道で１２日、歩行者の女性が車にはねられて死亡した交通...
函館市内で初の義務教育学校として来年４月に開校する「戸井学園」への統...
少年野球の北海道学童都市対抗戦（都市対抗戦運営委員会主催）に、函館選...
高齢者の運転免許自主返納が徐々に広がりを見せている。後押ししているの...
〇…道は、コープさっぽろ湯川店（函館市湯川町１）内に開設した「道どさ...
函館映画鑑賞協会（堺田幸恵会長）の創立４０周年記念特別例会「写真甲子...