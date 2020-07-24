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○…工作とプログラミングを組み合わせた無料体験会「ロケット発射台をつ...
〇…函館市内外で飲食店を運営するエイチケイアール（中道...
○…国際交流基金（東京）は、国際文化交流活動を通じて日本と海外の結び...
〇…札幌管区気象台が１７日に発表した道内の向こう１カ月（１８日～８月...
○…道立函館美術館は８月８日午後１時半から、ハコビ・マ...
〇…新型コロナウイルスの影響で全国の物産展が中止となり、出店できてい...
〇…１３日の「飲酒運転根絶の日」に合わせ、函館中央署、市などは同日夕...
○…北斗石別小学校（齋藤政洋校長）は１３日、大当別川河...
〇…万代町商興会（北村千尋会長）がこのほど、「函館の街をきれいにする...
〇…人材サービス会社「ネオキャリア」（東京、西澤亮一社...
国内旅行の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」開始後初めての４連休がス...
ホームページ制作などを手掛ける「ビイエフネット」（函館市本通２、番場...
【厚沢部】町は２２日、２７日開会予定の第３回厚沢部町議会臨時会に提出...
市立函館博物館で２３日、市内の小学生と保護者を対象にした「わりばしゴ...
函館と新潟は１８５８（安政５）年の日米修好通商条約によって港を開いた...
函館白百合学園中学高校吹奏楽団（団員６１人）は２３日、ライブ配信演奏...
函館市文化・スポーツ振興財団は、２５、２６の両日に市北方民族資料館（...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は２５日午前１０時から、函館市総合福...
○…函館市松風町７の居酒屋「美食房 登楽居（とらい）」...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁代表理事）は２３日、函館近海で漁獲が...