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〇…日本野鳥の会道南桧山（奥田孝一代表）は、１２日に開...
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〇…北海道日本ハムファイターズは、今季の本拠地（札幌ド...
○…世界自然保護基金（ＷＷＦ）ジャパンは世界的な気候変動による危機を...
第１８回北海道バドミントン選手権大会函館地区予選会（函館地区バドミン...
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道総研さけます・内水面水試（恵庭市）が公表した今年の道内の秋サケ来遊...
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いじめや自殺、性的虐待、貧困など子どもたちを取り巻く社会問題を描いた...
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史跡松前氏城跡福山城跡（通称：松前城）の西を流れる小松前川、その河口...