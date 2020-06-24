この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
〇…日本気象協会（東京）は２２日、同協会が推進する「熱中症ゼロへ」の...
〇…五稜郭タワー（中野恒社長）は、「１００万人のキャンドルナイト」の...
〇…国内男子プロバスケットボールリーグ「Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ（Ｂリーグ）...
〇…南北海道たばこ販売協同組合函館支部（米澤忠夫支部長）は１９日、Ｊ...
〇…菓子製造の有楽製菓（東京）は１９日、人気のチョコレ...
○…森剣道少年団は１３日、ネイパル森でパークゴルフを行った＝写真。新...
〇…北海道日本ハムファイターズは１５日、オフィシャルマ...
〇…函館市青函連絡船記念館摩周丸に１５日、日の丸や国際...
〇…ＮＨＫＦＭは１４日午後２時から「函館発！オンラインでつながるラジ...
〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
【江差】道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）の通常総代...
高松町親交会（高橋久義会長）は２１日、在宅福祉委員会の対象者の高齢者...
北大大学院水産科学研究院（木村暢夫院長）と奥尻高校（清水信彦校長）は...
【七飯】函館中部高校（佐竹卓校長）１年生による大沼地区での環境調査が...
市民に楽しみながら健康に関する知識を習得してもらおうと７月にスタート...
新型コロナウイルス感染拡大で影響を受けた住民の生活を支援しようと、全...
【北斗】市向野の八郎沼公園でスイレンの花が見ごろを迎えた。ピンク色や...
函館市は、健康に配慮したオーダー対応やメニューの提供を通して市民の健...
先日、ネットニュースを閲覧していて、ある記事に目が止まった。「岐阜市...
ＮＰＯ法人おはよう共同作業所（函館市桔梗町、野澤朝子理事長）はこのほ...