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〇…函館国際観光コンベンション協会は６月３０日まで、函館の魅力を表し...
〇…道立函館高等技術専門学院（函館市桔梗町４３５、鈴木一弘学院長）は...
○…道は、６月１日の「景観の日」に合わせ、今年度の景観の日パネル展を...
○…市民団体「雇用・くらしＳＯＳネットワーク北海道」（札幌）は１１日...
〇…道が新型コロナウイルス感染拡大に伴う休業要請を全面解除したことを...
○…道南の秀峰大千軒岳（１０７２メートル）の山開き安全祈願祭が５月３...
〇…連合北海道は、新型コロナウイルス感染防止対策として...
〇…札幌管区気象台は２８日、道内の向こう１カ月の天候の...
〇…地域の子どもたちを対象に毎月第３土曜に開催する「地域ふれあい広場...
〇…道は今週から、職員を対象にした夏季軽装（ナチュラルクールビズ）を...
【七飯】大沼公園内の遊歩道脇の湖面で６日、マガモのひな９羽が母鳥に寄...
新型コロナウイルス対策として全ての国民一人当たり現金１０万円を給付す...
はこだて自由市場（函館市新川町）に、イカの釣り堀が登場した。その場で...
五稜郭バル実行委（室田秀文代表）は６日、スーパーマーケットの魚長（柳...
日本酒「函館奉行」に使用する酒米「吟風」の田植え式が６日、函館市米原...
コロナ渦中の４月、大分県で「とうとう起きたか」という死亡事故が発生し...
私の地元秋田県では、４月上旬から約１カ月、県産の新たなブランド米「秋...
札幌管区気象台は、道内の５月と春（３～５月）の天候状況をまとめた。５...
リハビリ支援を受けながら自宅での介護を目指す介護老人保健施設（老健）...