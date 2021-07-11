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はこだて検定合格者の会（山本和雄会長）は３日、函館蔦屋書店で「はこだ...
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２組の吉村姓兄弟によるジャズカルテット「ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ４」の結成...
〇…北斗市野菜生産出荷組合（山上邦臣組合長）は６日、北斗市内の介護、...
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