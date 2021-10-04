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アーティストや芸術団体などが演奏を披露する「第７回丘の上の芸術祭」が...
フルートアンサンブル「Ｌａ ｐｌａ Ｄｕｏ」によるコンサートが１日、...
函館市中島町や札幌で水彩画教室を主宰する国井しゅうめいさん（７８）の...
はこだてフィルムコミッション事務局（市観光部観光振興課内）は、佐藤泰...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）の同名小説を原作とした映...
合唱のＮＨＫ全国学校音楽コンクール「北海道ブロックコンクール」（ＮＨ...
【上ノ国】道南で出土した土器を展示する企画展「縄文のカタチ」が１日、...
函館出身の作家、佐藤泰志（１９４９～９０年）原作で、１０月公開の映画...
はこだて工芸舎（函館市末広町８）主催の「第５回工芸まつり」が１０月３...
日本と韓国の書家をはじめ、一般の園児から高齢者までが色紙にしたためた...
東京五輪・パラリンピック大会で陸上競技に出場した、函館本通中出身の金...
ソフトテニスの中学新人研修大会（函館ソフトテニス連盟主催）が９月１８...
道警函館方面本部によると、管内の６５歳以上の運転免許保有者数を基に算...
第８回道南地区不登校・高校中退生のための合同学校相談会（同事務局主催...
○…市立函館博物館郷土資料館（末広町、旧金森洋物店）は１０日午前１０...
函館市末広町のダンススタジオ「Ｒダンスカンパニー」（山崎理恵主宰）は...
【七飯】東京パラリンピックの陸上女子２００・４００メートル代表で、七...
函館市は、ＳＮＳを活用した非接触型の観光プロモーションに力を入れる。...
出産後の母子をサポートする函館市の宿泊型産後ケア事業が、新型コロナウ...
渡島総合振興局や函館市教委などは、９～１７日に函館市内４カ所で「北海...