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◇北斗市（９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸出...
◇北斗市（４日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地集...
◇北斗市 （４日）▽４カ月児健診（保健センター／後０時５０分） ...
◇北斗市 （２日）▽お母さん教室（栄養教室）（保健センター／前１０時...
◇北斗市（１日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （２日）...
◇北斗市 （２８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分...
◇北斗市（２５日）▽いちごちゃんひろば おひなさま製作（であえーる新...
◇北斗市（２４日）▽人権悩みごと相談、行政相談（市総合文化センター／...
◇北斗市 （２２日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） ◇...
◇北斗市（１８日）▽いちごちゃんひろば（であえーる新函館北斗駅前団地...
函館市教委は７日、小中学校計１２校で児童・生徒の新型コロナウイルス感...
函館税関は７日、同税関総務部の職員１人が新型コロナウイルスに感染した...
函館少年刑務所は７日、５０代男性受刑者１人が新型コロナウイルスに感染...
【北京時事】北京パラリンピック第４日は７日、ノルディックスキー距離が...
函館市本町３２のガパオライス専門店「亜細亜的惣菜店ガパオ飯」（白戸香...
【北斗】北斗市議会の中井光幸議長（７１）が今年度の道社会貢献賞（地方...
【知内】知内高校（山田延彦校長、生徒１７３人）はこのほど、進路研究の...
◇北斗市 （８日）▽３歳児健診（保健センター／後０時２０分） （９...
◇北斗市（９日）▽移動ちいぱっぱ（保健センター／後１時半）▽絵本貸出...
【知内】町は、４月から一般事務補助などに従事する会計年度任用職員１人...